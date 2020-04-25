oCam - неплохая бесплатная программа для записи видео с экрана монитора и создания скриншотов. Поддерживаются внешние кодеки, запись с двух мониторов, создание GIF-анимации, наложение водяных знаков, добавление изображения с веб-камеры. Подробные настройки помогут добиться отличного качества при минимальном размере файла.
Windows 10 Manager — набор утилит для Windows 10, при помощи которых можно убить систему раз и навсегда. Нет, ну а что? Я не люблю оптимизаторы и прочий подобный софт. Ничего они не оптимизируют и не ускоряют, это всё сказки для маленьких деток и недалёких взрослых. Хотите скорости - покупайте железо (процессор, SSD, оперативную память), а надеяться на то, что волшебным образом программа ускорит компьютер - глупо. Суровая правда, как она есть, извините. Тем не менее, Windows 10 Manager содержит и полезные функции в виде твикера (опять же, настраивайте только то, что понимаете), менеджера автозагрузки, гибкого планировщика и прочие, ознакомиться с которыми можно на скриншотах. Отмечу, что пользоваться функцией очистки системы категорически не советую. В общем, будьте осторожны, я предупредил.
EmEditor Professional — профессиональная версия мощного текстового редактора для программистов, веб-разработчиков и простых пользователей с подсветкой синтаксиса и поддержкой юникода. Редактор обладает такими функциями, как поиск и замена в файлах с использованием регулярных выражений, автоопределением кодировок, подсветка ссылок и адресов электронной почты, блочный режим выделения, настройка панели кнопок, меню, шрифта и цвета элементов. Для каждого языка можно создавать отдельную конфигурацию.
Мир, в котором мы живем, теперь у вас под рукой! Корпорация Google выпустила новую версию программного пакета под названием Google Earth. Приложение предназначено для работы с одноименным сервисом, который позволяет просматривать спутниковые снимки планеты Земля в 3D-режиме, используя для этого технологию OpenGL. Присутствуют функции для поиска по адресам, по объектам. Седьмая версия имеет более простой интерфейс, а также возможность отображения некоторых строений в трехмерном виде. В последних выпусках появилась возможность использования дополнительных информационных слоев, функции записи видео высокой четкости.
Internet Download Manager - пожалуй, лучший менеджер закачек на сегодняшний день, способный ускорить загрузку в несколько раз. Вероятно, ты, как специалист, скажешь «Не надо ля-ля, у меня пицот мегабит, ничего он не ускорит!». Так-то оно так, но многие сайты ограничивают скорость на один поток, однако позволяют скачивать в несколько этих самых потоков. Понимаешь к чему я клоню? Даа, именно, твой браузер качает в один поток, а эта программа в несколько, отсюда и ускорение. Более того, IDM очень гибко настраивается, поможет скачать любимые видосики с YouTube, контактика и прочих поддерживаемых видеосервисов, имеет граббер сайтов (нет, ничего запрещённого скачать не удастся, не мечтай), расписание, ограничитель скорости и другие полезные плюшки. Я пользуюсь этой качалкой и тебе советую. Хватай скорей!
SketchUp Pro — программа для разработки трехмерных моделей домов, гаражей, террас, пристроек, деревянных проектов и даже космических кораблей. SketchUp Pro включает в себя следующие продукты: SketchUp; LayOut; Style Builder. Проекты SketchUp Pro сохраняются в формате *.skp. Любая модель строится при помощи дополнительных деталей, текстур и стекла, конструируется в точном соответствии с пространством. Позволяет быстро и качественно создавать практически любые построения различного уровня подачи — от драфт-эскиза, до готового проекта.
CCleaner — пожалуй, утилита №1 в мире по очистке системы от временной и устаревшей информации. Позволяет выбрать несколько десятков пунктов для анализа и очистки, проверить целостность реестра. Содержит модули удаления программ, автозагрузки, дополнений браузеров, анализа содержимого дисков (по размеру тех или иных файлов), поиска дубликатов, а также стирания дисков для безвозвратного удаления информации. Есть списки исключений и включений. В последних версиях добавили режим слежения за системой и браузерами. Всю эту красоту дополняет утилита CCEnhancer, которая включает поддержку очистки сотен различных программ. Как ни странно, при всём обилии возможностей, в отличие от своих аналогов, программа зарекомендовала себя как абсолютно безопасная для системы. Маст-хэв.
Удобная альтернатива неудобному меню Пуск для Windows 8.1 и Windows 10. Программа компактна и быстро устанавливается, имеет различные настройки, благодаря которым вы не почувствуете существенной разницы после перехода с Windows 7. Конечно, существует бесплатная альтернатива в лице Classic Start Menu, но на мой взгляд именно StartIsBack более приближена к оригиналу.
PDF-XChange PRO — универсальное решение для работы с PDF. Это пакет из трёх лучших приложений от Tracker Software: PDF-XChange Editor Plus, PDF-Tools и PDF-XChange Standard. При помощи PDF-XChange Editor Plus вы сможете создавать, просматривать, а также редактировать изображения и файлы PDF. PDF-Tools — мировой лидер в создании и манипуляции PDF-файлами. Благодаря удобному интерфейсу вы сможете конвертировать практически любой формат в PDF или обратно. PDF-XChange Standard — это виртуальный принтер, который можно использовать для создания, обновления и печати стандартных PDF-файлов.
WinSnap позволяет делать скриншоты экрана монитора и редактировать полученные изображения. WinSnap может захватывать скриншоты нестандартных окон, которые имеют не строго прямоугольную форму. Кроме того, программа способна автоматически исправлять некоторые недостатки в графике, накладывать тени, сохранять результаты в большинстве графических форматах.
КОМПАС-3D — система трехмерного проектирования, ставшая стандартом для тысяч предприятий, благодаря сочетанию простоты освоения и легкости работы с мощными функциональными возможностями твердотельного и поверхностного моделирования. Ключевой особенностью продукта является использование собственного математического ядра С3D и параметрических технологий, разработанных специалистами АСКОН. КОМПАС-3D обеспечивает поддержку наиболее распространенных форматов 3D-моделей (STEP, ACIS, IGES, DWG, DXF), что позволяет организовывать эффективный обмен данными со смежными организациями и заказчиками, использующими любые CAD / CAM / CAE-системы в работе.
F-Secure Freedome — ещё одно VPN-приложение для обеспечения вашей "анонимности". А по факту — просто для смены IP адреса и доступа к заблокированным сайтам. Есть модули блокировки вредоносных сайтов и рекламных трекеров. Пользуйтесь и не позволяйте своим быдлопровайдерам вмешиваться в ваш трафик. Сборка основана на пробной 5-дневной версии и при каждом запуске компьютера автоматически сбрасывает этот счётчик. К сожалению, функция автоматического подключения при загрузке системы реализована разработчиками плохо, поэтому она автоматически будет отключаться для вашего удобства (до тех пор, пока проблема не исправлена). Данная сборка — отличный вариант немного повысить свой уровень комфорта и безопасности в сети.
SoftPerfect RAM Disk — программа для создания высокопроизводительных дисков в оперативной памяти. Скорости таких дисков в разы превосходят потребительские SSD, а обычные жёсткие диски вообще в десятки (а то и сотни) раз. Применение таким дискам можно найти самое разное: от переноса директории временных файлов до установки приложений, требовательных к скорости чтения/записи. У меня, например, там находится профиль браузера, благодаря чему последний запускается мгновенно. Недостаток здесь только один: оперативная память не может хранить данные постоянно, и после перезагрузки, либо выключения компьютера, данные исчезнут. Поэтому в SoftPerfect RAM Disk предусмотрен режим работы с образом: при загрузке системы вся информация загружается из него в оперативную память, а при завершении копируется обратно.
Mirillis Action! — программа для захвата экрана, которая позволяет транслировать и записывать ваш экран Windows в реальном времени в отличном HD качестве видео. С Action! Вы можете записывать и транслировать игровой процесс, видео из веб-плееров, записывать музыку, создавать скриншоты, добавлять веб-камеры, комментарии с микрофона... и многое другое!