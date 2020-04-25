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Internet Download Manager - пожалуй, лучший менеджер закачек на сегодняшний день, способный ускорить загрузку в несколько раз. Вероятно, ты, как специалист, скажешь «Не надо ля-ля, у меня пицот мегабит, ничего он не ускорит!». Так-то оно так, но многие сайты ограничивают скорость на один поток, однако позволяют скачивать в несколько этих самых потоков. Понимаешь к чему я клоню? Даа, именно, твой браузер качает в один поток, а эта программа в несколько, отсюда и ускорение. Более того, IDM очень гибко настраивается, поможет скачать любимые видосики с YouTube, контактика и прочих поддерживаемых видеосервисов, имеет граббер сайтов (нет, ничего запрещённого скачать не удастся, не мечтай), расписание, ограничитель скорости и другие полезные плюшки. Я пользуюсь этой качалкой и тебе советую. Хватай скорей!